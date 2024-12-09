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Хорьков Юрий Петрович (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Юрий Петрович (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11658
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорьков Юрий Петрович (Харьков)
Отец - Хорьков Петр Яковлевич (Харьков), гражданин, мех.цех (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна Александровна (Харькова)
Воспр. - Оссовская Евдокия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Павел Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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