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Хорьков Петр Яковлевич (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Петр Яковлевич (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11658
Роль персоны
Отец
Дата события
02.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин, мех.цех
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.05.1921
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорьков Юрий Петрович (Харьков)
Отец - Хорьков Петр Яковлевич (Харьков), гражданин, мех.цех (Симский завод)
Мать - Хорькова Татьяна Александровна (Харькова)
Воспр. - Оссовская Евдокия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Павел Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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