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Хорьков Павел Яковлевич (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Павел Яковлевич (Харьков)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11657
Роль персоны
Отец
Дата события
21.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.04.1921
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Лидия Павловна (Харькова)
Отец - Хорьков Павел Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Ирина Михайловна (Харькова) (Пелагея ?)
Воспр. - Хорьков Петр Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Мария Павловна, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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