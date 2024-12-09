Фомина Васса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина Васса Гавриловна

Фомина Васса Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Фомина Васса Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11654
Роль персоны
Мать
Дата события
29.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Фомина Вера Александровна
Отец - Фомин Александр Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Фомина Васса Гавриловна
Воспр. - Ишкойкина Елена Александровна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Константин Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.