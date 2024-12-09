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Филатова Татьяна Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Филатова Татьяна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11653
Роль персоны
Мать
Дата события
16.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.10.1921
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Филатов Андрей Васильевич
Отец - Филатов Василий Филатьевич (О - ?), гражданин (Новгородская губерния, Демьянский уезд Семеновская вол. д. Новые Удрины)
Мать - Филатова Татьяна Петровна
Воспр. - Зайцев Василий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Марина Тимофеевна (И - ?), жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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