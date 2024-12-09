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Уренцева Татьяна Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Татьяна Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11639
Роль персоны
Мать
Дата события
05.02.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.02.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцев Григорий Алексеевич
Отец - Уренцев Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Татьяна Емельяновна
Воспр. - Напалков Павел Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Екатерина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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