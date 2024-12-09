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Горшков Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Алексей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11638
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Валентина Григорьевна
Отец - Уренцев Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Прасковья Георгиевна
Воспр. - Горшков Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Зоя Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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