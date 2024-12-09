Уренцева Прасковья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУренцева Прасковья Георгиевна

Уренцева Прасковья Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Прасковья Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11638
Роль персоны
Мать
Дата события
04.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Валентина Григорьевна
Отец - Уренцев Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Прасковья Георгиевна
Воспр. - Горшков Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Зоя Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.