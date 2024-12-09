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Уренцев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11637
Роль персоны
Отец
Дата события
22.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.05.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Зоя Васильевна
Отец - Уренцев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Анастасия Даниловна
Воспр. - Горшкова Анна Никитична, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сиденев Александр Константинович (Седенев), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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