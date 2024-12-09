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Буслаева Клавдия Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Клавдия Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11634
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Удалов Федор Николаевич
Отец - Удалов Николай Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Удалова Анна Николаевна
Воспр. - Буслаева Клавдия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Удалов Петр гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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