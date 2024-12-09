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Удалов Николай Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Удалов Николай Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11634
Роль персоны
Отец
Дата события
22.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.03.1921
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Удалов Федор Николаевич
Отец - Удалов Николай Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Удалова Анна Николаевна
Воспр. - Буслаева Клавдия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Удалов Петр гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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