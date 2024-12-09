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Уренцева Зоя Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Зоя Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11632
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Зоя Васильевна
Отец - Уренцев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Анастасия Даниловна
Воспр. - Напалков Павел Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Екатерина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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