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Тихонов Валериан Васильевич (Валерьян)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тихонов Валериан Васильевич (Валерьян)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11621
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тихонов Валериан Васильевич (Валерьян)
Отец - Тихонов Василий Александрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тихонова Елизавета Петровна
Воспр. - Круглов Петр Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Мария Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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