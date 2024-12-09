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Тихонова Елизавета Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тихонова Елизавета Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11621
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тихонов Валериан Васильевич (Валерьян)
Отец - Тихонов Василий Александрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тихонова Елизавета Петровна
Воспр. - Круглов Петр Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Мария Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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