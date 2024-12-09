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Шашкова Анастасия Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Анастасия Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11620
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тюрина Мария Андреевна
Отец - Тюрин Андрей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тюрина Ирина Федоровна
Воспр. - Чевардин Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Анастасия Павловна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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