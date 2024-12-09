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Тимаков Илья Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимаков Илья Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11618
Роль персоны
Отец
Дата события
29.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.10.1921
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимаков Павел Ильич
Отец - Тимаков Илья Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Елизавета Васильевна
Воспр. - Тимаков Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Мария Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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