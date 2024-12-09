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Трусова Антонина Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трусова Антонина Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11617
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
11.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Трусова Таисия Николаевна
Отец - Трусов Николай Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
Мать - Трусова Ксения Петровна
Воспр. - Трусов Дмитрий Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
Воспр. - Трусова Антонина Константиновна, жена гражданина (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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