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Трусов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трусов Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11617
Роль персоны
Отец
Дата события
11.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Юрюзаньский завод
Дата крещения
11.10.1921
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Трусова Таисия Николаевна
Отец - Трусов Николай Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
Мать - Трусова Ксения Петровна
Воспр. - Трусов Дмитрий Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
Воспр. - Трусова Антонина Константиновна, жена гражданина (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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