Китаева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаева Екатерина Ивановна

Китаева Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаева Екатерина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11616
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимковская Маргарита Владимировна (Тимаковская)
Отец - Тимковский Владимир Иванович (Тимаковский, Михайлович ?), гражданин (Петроград г.)
Мать - Тимковская Валентина Ивановна (Тимаковская)
Воспр. - Китаева Екатерина Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартинсон Владимир Андреевич (Ф - ?), гражданин (Омск г.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.