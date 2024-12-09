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Тимковская Валентина Ивановна (Тимаковская)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимковская Валентина Ивановна (Тимаковская)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11616
Роль персоны
Мать
Дата события
06.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.10.1921
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимковская Маргарита Владимировна (Тимаковская)
Отец - Тимковский Владимир Иванович (Тимаковский, Михайлович ?), гражданин (Петроград г.)
Мать - Тимковская Валентина Ивановна (Тимаковская)
Воспр. - Китаева Екатерина Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартинсон Владимир Андреевич (Ф - ?), гражданин (Омск г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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