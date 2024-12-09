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Ткачев Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ткачев Иван Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11615
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ткачев Иван Николаевич
Отец - Ткачев Николай Дмитриевич, гражданин (Нижний Новгород г.)
Мать - Ткачева Ольга Александровна
Воспр. - Ишкойкина Елена Александровна (Ф - ?), жена учителя (Симский завод)
Воспр. - Фесин Иван Николаевич, учитель горного училища (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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