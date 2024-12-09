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Ткачева Ольга Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ткачева Ольга Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11615
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.09.1921
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ткачев Иван Николаевич
Отец - Ткачев Николай Дмитриевич, гражданин (Нижний Новгород г.)
Мать - Ткачева Ольга Александровна
Воспр. - Ишкойкина Елена Александровна (Ф - ?), жена учителя (Симский завод)
Воспр. - Фесин Иван Николаевич, учитель горного училища (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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