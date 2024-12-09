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Ткаченко Александр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ткаченко Александр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11614
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ткаченко Александр Георгиевич
Отец - Ткаченко Георгий Спиридонович, гражданин (Миасский завод)
Мать - Ткаченко Зоя (Георгиевна)
Воспр. - Лаптева Татьяна Даниловна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Янченков Дмитрий Васильевич (Ф - ?), гражданин (Миасский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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