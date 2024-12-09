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Тимаков Петр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимаков Петр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11613
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимаков Петр Павлович
Отец - Тимаков Павел Петрович, маляр деревооб.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Александра Даниловна
Воспр. - Кузнецова Екатерина Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Рубцов Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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