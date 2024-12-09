Тимакова Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимакова Александра Даниловна

Тимакова Александра Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимакова Александра Даниловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11613
Роль персоны
Мать
Дата события
25.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.08.1921
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимаков Петр Павлович
Отец - Тимаков Павел Петрович, маляр деревооб.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Александра Даниловна
Воспр. - Кузнецова Екатерина Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Рубцов Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.