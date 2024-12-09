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Тимаков Дмитрий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимаков Дмитрий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11611
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимаков Дмитрий Матвеевич
Отец - Тимаков Матвей Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Мария Ивановна
Воспр. - Буслаева Клавдия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Удалов Николай Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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