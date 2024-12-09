Курдаков Николай Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурдаков Николай Назарович

Курдаков Николай Назарович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Николай Назарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11591
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.07.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.07.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сиденев Михаил Григорьевич
Отец - Сиденев Григорий (Степанович), гражданин (Симский завод)
Мать - Сиденева Пелагея (Петровна)
Воспр. - Курдаков Николай Назарович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Прасковья Петровна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.