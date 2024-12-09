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Сорокин Георгий ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Георгий ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11584
Роль персоны
Отец
Дата события
20.11.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокин Валентин Георгиевич
Отец - Сорокин Георгий ????, (Симский завод)
Мать - Сорокина Авдотья ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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