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Скарлыгин Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Иван Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11583
Роль персоны
Отец
Дата события
24.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Анастасия Ивановна
Отец - Скарлыгин Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Варвара Яковлевна
Воспр. - Напалкова (Е????) Степановна (И - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Павел Александрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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