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Скарлыгин Михаил Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Михаил Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11581
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Михаил Федорович
Отец - Скарлыгин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Евдокия Аристарховна
Воспр. - Скарлыгин Митрофан Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Анна Аристарховна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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