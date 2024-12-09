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Субботин Василий Васильевич (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Василий Васильевич (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11579
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимова Екатерина Константиновна
Отец - Сулимов Константин Федотович (Федорович ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Наталья Васильевна
Воспр. - Субботин Василий Васильевич (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Александра Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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