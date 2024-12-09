Сулимов Константин Федотович (Федорович ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулимов Константин Федотович (Федорович ?)

Сулимов Константин Федотович (Федорович ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Константин Федотович (Федорович ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11579
Роль персоны
Отец
Дата события
30.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимова Екатерина Константиновна
Отец - Сулимов Константин Федотович (Федорович ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Наталья Васильевна
Воспр. - Субботин Василий Васильевич (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Александра Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.