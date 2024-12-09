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Скарлыгин Алексей Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Алексей Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11578
Роль персоны
Отец
Дата события
12.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Павел Алексеевич
Отец - Скарлыгин Алексей Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Анастасия Дмитриевна
Воспр. - Китаев ???? ???? (ИО не указано), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Клокова Мария Никаноровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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