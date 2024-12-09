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Туманов Андриан Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туманов Андриан Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11577
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сиденев Борис Григорьевич
Отец - Сиденев Григорий тепанович, гражданин (Симский завод)
Мать - Сиденева Пелагея Петровна
Воспр. - Рокутова Прасковья Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Андриан Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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