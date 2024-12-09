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Скарлыгина Татьяна Филипповна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Татьяна Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11576
Роль персоны
Мать
Дата события
31.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Елизавета Павловна
Отец - Скарлыгин Павел Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Татьяна Филипповна
Воспр. - Мартынов Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Евдокия Ильинична (ИО - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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