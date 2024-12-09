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Сулимова Евгения Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова Евгения Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11573
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сулимова Евгения Павловна
Отец - Сулимов Павел Емельянович, гражданин (Симский завод)
Мать - Сулимова Евфросиния Ивановна (Ефросинья)
Воспр. - Сулимова Татьяна Емельяновна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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