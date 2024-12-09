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Сорокин Дмитрий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Дмитрий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11572
Роль персоны
Отец
Дата события
15.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.11.1921
Возраст (лет)
39 (30?)
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокина Екатерина Дмитриевна (Елизавета ?)
Отец - Сорокин Дмитрий Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Сорокин Иулиания Михайловна (Мария ?)
Воспр. - Салова Марфа Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сорокин Михаил Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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