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Скарлыгина Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11570
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Мария Петровна
Отец - Скарлыгин Петр Иванович, (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Елизавета Гавриловна
Воспр. - Скарлыгин Митрофан Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Евдокия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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