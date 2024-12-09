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Скарлыгин Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11570
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.11.1921
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Мария Петровна
Отец - Скарлыгин Петр Иванович, (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Елизавета Гавриловна
Воспр. - Скарлыгин Митрофан Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Евдокия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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