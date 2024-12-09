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Соколов Иван Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколов Иван Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11569
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соколов Александр Сергеевич
Отец - Соколов Сергей Николаевич, строительный цех (Симский завод)
Мать - Соколова Анна Петровна
Воспр. - Соколов Иван Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Соколова Мария Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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