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Соколова Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколова Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11569
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.09.1921
Возраст (лет)
45
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соколов Александр Сергеевич
Отец - Соколов Сергей Николаевич, строительный цех (Симский завод)
Мать - Соколова Анна Петровна
Воспр. - Соколов Иван Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Соколова Мария Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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