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Сорокина Татьяна Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокина Татьяна Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11568
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокина София (Надежда ?) Алексеевна
Отец - Сорокин Алексей Николаевич, литейщик, гражданин (Симский завод)
Мать - Сорокина Анастасия Семеновна
Воспр. - Сорокин Георгий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сорокина Татьяна Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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