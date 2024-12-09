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Скарлыгин Алексей Георгиевич (Егорович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Алексей Георгиевич (Егорович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11567
Роль персоны
Отец
Дата события
30.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
кузнец, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.08.1921
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Иван Алексеевич
Отец - Скарлыгин Алексей Георгиевич (Егорович), кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Анастасия Дмитриевна
Воспр. - Буслаева Анна Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Иван Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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