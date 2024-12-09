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Гордеев Василий Васильевич (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеев Василий Васильевич (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11566
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Стукин Виктор Федорович
Отец - Стукин Федор Григорьевич, гражданин (Миньярский завод)
Мать - Стукина Мария Тимофеевна
Воспр. - Гордеев Василий Васильевич (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Фомина Васса Гавриловна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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