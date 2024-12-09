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Необутова Евдокия (Антонина ?) Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Необутова Евдокия (Антонина ?) Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11563
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.02.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.02.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Необутова Евдокия (Антонина ?) Михайловна
Отец - Необутов Михаил Андреевич, гражданин (Катав-Ивановский завол)
Мать - Необутова Анна Васильевна
Воспр. - Курносов Степан Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курносова Ольга Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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