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Необутов Михаил Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Необутов Михаил Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11563
Роль персоны
Отец
Дата события
09.02.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Катав-Ивановский завол
Дата крещения
09.02.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Необутова Евдокия (Антонина ?) Михайловна
Отец - Необутов Михаил Андреевич, гражданин (Катав-Ивановский завол)
Мать - Необутова Анна Васильевна
Воспр. - Курносов Степан Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курносова Ольга Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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