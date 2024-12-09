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Норкин Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Дмитрий Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11562
Роль персоны
Отец
Дата события
24.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкина Анастасия Дмитриевна
Отец - Норкин Дмитрий Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Норкина Ксения Ефимовна
Воспр. - Норкин Николай Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Норкина Клавдия Павловна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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