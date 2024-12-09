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Напалков Александр ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Александр ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11561
Роль персоны
Отец
Дата события
08.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалков Леонид Александрович
Отец - Напалков Александр ????, (Симский завод)
Мать - Напалкова Наталья ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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