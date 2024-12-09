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Леонов Иона Яковлевич (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонов Иона Яковлевич (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11558
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Никитенский Михаил Александрович
Отец - Никитенский Александр Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Никитенская Ефросиния Петровна
Воспр. - Леонов Иона Яковлевич (И - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мачина Пелагея Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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