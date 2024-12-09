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Напалков Егор Антонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Егор Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11557
Роль персоны
Отец
Дата события
17.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Анна Егоровна
Отец - Напалков Егор Антонович, (Симский завод)
Мать - Напалкова Антонида (Дмитриевна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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